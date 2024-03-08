Nel nisseno festeggiato nonnino di 104 anni

Oggi il sancataldese Cataldo Lipani compie 104 anni.Un traguardo che festeggerà insieme ai suoi 7 figli, i 14 nipoti e gli 8 pronipoti.A portargli un omaggio padre Alessandro Giambra.Lipani, infatti,...

Oggi il sancataldese Cataldo Lipani compie 104 anni.

Un traguardo che festeggerà insieme ai suoi 7 figli, i 14 nipoti e gli 8 pronipoti.

A portargli un omaggio padre Alessandro Giambra.

Lipani, infatti, ogni giorno si reca nella Chiesa Madre di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per seguire la messa.

La sua forza è sempre stata la fede, come lui stesso ha affermato. La moglie è morta 3 mesi fa e che lui non ha smesso di curare, nel periodo in cui è stata male, anche di notte. Dopo la messa, ogni giorno, il signor Cataldo torna a casa, salendo una lunga scalinata.