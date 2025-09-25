NEL RICORDO DEI GIUDICI ROSARIO LIVATINO E ANTONINO SAETTA IL PONTE SAN GIULIANO SI ‘TINGE’ DI TRICOLORE
In occasione della “Settimana della Legalità”, anche Anas ricorda i giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta (quest’ultimo morto insieme al figlio Stefano che viaggiava con lui in auto come passegge...
In occasione della “Settimana della Legalità”, anche Anas ricorda i giudici Rosario Livatino e Antonino Saetta (quest’ultimo morto insieme al figlio Stefano che viaggiava con lui in auto come passeggero), uccisi in seguito ad agguati mafiosi avvenuti rispettivamente il 21 settembre 1990 e il 25 settembre 1988.
I due giudici persero la vita mentre attraversavano la vecchia strada statale 640, entrambi finiti sotto i colpi di arma da fuoco di alcuni sicari assoldati in quel periodo da cosa nostra.
Per questa ragione Anas, in collaborazione con il contraente generale Empedocle 2, ha deciso di ricordare Livatino e Saettacambiando il colore delle luci notturne dell’impianto di illuminazione del ponte ad arco San Giuliano, lungo la nuova SS640, che in questi due giorni di ricorrenza passa dal classico colore viola al tricolore della bandiera italiana.
Il ponte San Giuliano, entrato in funzione il 17 luglio scorso, risulta essere, ad oggi, una delle opere di maggiore rilievo della nuova SS640 “Strada degli Scrittori”.
Un piccolo, sentito e doveroso atto di riverenza verso due grandi giudici che hanno sacrificato la loro vita nella lotta al sistema mafioso.