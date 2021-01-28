NEL TRAPANESE CONSIGLIERE POSTA FOTO SU FB DI PRESUNTA FESTA IN SALA GIUNTA. IL SINDACO ANNUNCIA VERIFICHE

Una presunta festa di compleanno con tavola imbandita nella sala giunta del Comune di Castellammare del Golfo. E’ quanto ha denunciato in queste ore, con un clamoroso post su Facebook corredato da una...

Si tratta di una foto che sta ovviamente facendo discutere parecchio anche in considerazione del fatto che l’accaduto sembra stridere notevolmente con quanto disposto in materia anti Covid per arginare il contagio da Covid.

Il cui sindaco, Nicolò Rizzo, come ha rilevato Ansa, ha annunciato che effettuerà verifiche per capire chi ha partecipato al banchetto e chi ha autorizzato i presenti ad utilizzare il luogo istituzionale per una festa privata in questo periodo di emergenza Covid.