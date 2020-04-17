95047

NELLA NOTTE AUTO IN FIAMME A PATERNO'

17 aprile 2020 21:37
Questa notte, poco dopo le 3, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò , sono intervenuti in via Giaconia, nei pressi della chiesa San Biagio, perché le fiamme avevano interessato un’autovettura lì parcheggiata.

Si tratta di una Nissan Micra.

Sul posto si sono recati immediatamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno spento le fiamme, messo in sicurezza la vettura e l’area limitrofa.

Al momento non sono note le cause dell’incendio, che fortunatamente  non hanno provocato danni a nessuna persona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

