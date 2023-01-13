NELLE ISOLE MINORI SICILIANE IL PREZZO DELL BENZINA SFIORA QUOTA 2,5 EURO

Il prezzo del carburante vola anche in Sicilia. I rincari si registrano soprattutto nelle isole minori, dove il costo al litro in alcuni casi sfiora i 2,5 euro.Il record spetta all’isola di Ustica nel...

Il record spetta all’isola di Ustica nel palermitano, con un prezzo di 2.49 euro uguale sia per le benzina che per il gasolio. Al secondo posto l’isola di Lampedusa dove oggi un litro di gasolio costa 2,42 di euro mentre la benzina è a 2,39 euro. Al terzo posto Pantelleria con il gasolio a 2,25 euro mentre la benzina è a 2,19.

A Lipari, nelle isole Eolie, rifornire un diesel costa 2,18 euro al litro mentre la benzina tocca quota 2,15. I prezzi più contenuti a Favignana, nelle Egadi: 2,17 euro il gasolio e 2,10 la benzina.

Nel resto delle città siciliane e nelle autostrade il costo del carburante non ha ancora superato i 2 euro. Per lo più anche in autostrada il gasolio sfiora 1,90 euro mentre la benzina è a circa 1,80.