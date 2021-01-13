NELLO MUSUMECI “NELLE PROSSIME ORE ADOTTEREMO MISURE ULTERIORMENTE PENALIZZANTI”

«Sono d’accordo col ministro Speranza, c'è molta preoccupazione. Si rischia di vanificare tutto e far saltare l'aspettativa per la campagna di vaccinazione».Lo ha detto il presidente della Regione Sic...

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a Tgcom 24. «Solo ieri in Sicilia - ha ricordato - sono stati registrati 1913 nuovi contagi, oltre ai 40 decessi che sono una sconfitta per tutti. Questo ci mette in allarme. Serve rigore, come abbiamo chiesto al ministro Speranza che ha condiviso il nostro pensiero. Si è ripresentato il fenomeno dell’assembramento, crediamo nelle prossime ore di potere adottare misure più stringenti».

«Rispetto alla prima fase c'è meno paura da un lato e dall’altro cresce il bisogno. E’ l’eterno dilemma tra la salute e il lavoro. L’Ilva insegna. Ci siamo sempre trovati di fronte a questo bivio» ha aggiunto il governatore siciliano. Nonostante la zona arancione continuiamo a registrare assembramenti. Nelle prossime ore adotteremo misure ancora più penalizzanti per gli indisciplinati . Le conseguenze le paga anche chi ha rispettato le norme».