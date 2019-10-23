NEONATA DI 3 GIORNI IN FIN DI VITA: TRASPORTATA D’URGENZA DA CATANIA A GENOVA

Nella notte, sotto il coordinamento della prefettura di Catania, è stato effettuato da un mezzo dell'Aeronautica militare, un trasporto sanitario urgente, da Catania a Genova, di una neonata in perico...

A chiedere l'attivazione della procedura è stata la direzione medica del presidio ospedaliero "G. Rodolico" per poter consentire il ricovero della piccola al "Gaslini" di Genova.

Così l'aereo militare è decollato dall'aeroporto di Roma Ciampino alla volta di Genova per prelevare il team dei medici incaricati dell'assistenza nelle fasi successive del volo e poi si è diretto verso lo scalo di Fontanarossa, da cui, appena presa a bordo la neonata, è subito ripartito alla volta di Genova.