Nesima a setaccio: trovato 1,6 kg di marijuana in un condominio. Sequestrato un centro scommesse

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Sezionale “Nesima” e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, con l’ausilio di unità cinofile dell’ U.P.G.S.P., collaborati anche da perso...

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Sezionale “Nesima” e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, con l’ausilio di unità cinofile dell’ U.P.G.S.P., collaborati anche da personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, ha effettuato un servizio di controllo del territorio al fine di contrastare efficacemente i reati contro il patrimonio, gli illeciti al C.D.S. nonché i delitti in materia di armi e stupefacenti.

Tale servizio è stato effettuato attraverso l’istituzione di posti di controllo, fissi e mobili e con il pattugliamento dei quartieri a rischio durante il quale sono state anche eseguite perquisizioni locali, personali e veicolari.

Nel corso del servizio sono state identificate 47 persone, controllati 17 veicoli, effettuati 2 posti di controllo fissi, elevati 23 verbali al C.d.S. (tra cui 4 per inosservanza all’invito di fermarsi, 2 per mancanza della copertura assicurativa, 2 per mancato uso del casco protettivo, 4 per omesso uso delle cinture di sicurezza, 1 per uso di radiotelefono cellulare, 1 per mancanza di documenti per la circolazione) ed effettuati 3 controlli ARDOM.

Inoltre, durante il succitato servizio, alle ore 18,15 in via Capopassero, con all’ausilio dell’unità cinofila, veniva rinvenuta e sequestrata, a carico di ignoti, un’ingente quantità si sostanza stupefacente del tipo Cannabis Indica (marijuana) circa 1,6 Kg, contenuta in buste di plastica e ulteriormente suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato, abilmente occultata nell’alloggiamento inutilizzato del contatore del gas di città di uno stabile.

Ulteriormente, in collaborazione con la Polizia Municipale, a seguito di mirato controllo amministrativo, veniva sequestrato un centro scommesse, sala giochi e bar, sito in viale Bolano, poiché privo di licenza P.S. e, il titolare veniva denunciato in stato di libertà per furto di energia elettrica e per esercizio dell’attività di raccolta scommesse e sala giochi senza essere in possesso delle prescritte autorizzazione amministrative di P.S.