NESSUNA NOTIFICA: PROBLEMI PER FACEBOOK SU ANDROID, ECCO COSA SUCCEDE

Da un paio d’ore Facebook fa le bizze. Potreste anche non avere notato alcun problema dal momento che il malfunzionamento, dalle informazioni raccolte, risulta circostanziato all’app per Android e non riguarda tutti gli utenti italiani, ma gli uomini di Zuckerberg hanno una piccola grana da risolvere.

Come potete vedere dallo screenshot, alcuni utenti lamentano ormai da qualche ora, anche all’interno del nostro gruppo, che l’app di Facebook per Android non visualizza alcuna notifica: dalle verifiche eseguite non risulta che il problema interessi l’interfaccia web da PC e gli smartphone iOS, ma solamente una parte degli smartphone Android.

Facebook non visualizza le notifiche, cosa fare?

Il problema non è nel o del vostro smartphone, per cui non servirà a nulla disinstallare e reinstallare l’app. La causa, con ogni probabilità, è annidata nell’impalcatura di Facebook che tuttavia al momento non ha prodotto alcuna comunicazione ufficiale.

C’è solo da pazientare e attendere che gli uomini di Facebook risolvano il problema riguardante le notifiche su Android. Aggiorneremo l’articolo non appena avremo novità. Segnalateci nei commenti eventuali malfunzionamenti e disservizi, in modo da capire la diffusione del problema.