NEW YORK, PARCHEGGIA L’AUTO DAVANTI ALL’IDRANTE: LA ”LEZIONE” ESEMPLARE DEI VIGILI DEL FUOCO

Parcheggia l’auto davanti all’idrante: la ”lezione” dei Vigili del Fuoco è durissima. Forse una multa non avrebbe insegnato al proprietario di questa auto una vera lezione. Ma probabilmente l’idea dei pompieri newyorkesi avrà centro, se consideriamo il costo che questo automobilista dovrà affrontare.

Come mostrano le immagini che seguono, la vettura era parcheggiata davanti ad un idrante, ovviamente in divieto di sosta. Quando i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un’emergenza che richiedeva l’utilizzo dell’idrante, per non perdere tempo prezioso, gli hanno frantumato entrambi i finestrini e hanno fatto passare il tubo dell’acqua attraverso la macchina. “Una bella lezione”, come ha commentato l’autore di questo video pubblicato su YouTube

