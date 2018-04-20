NICOLOSI: 35enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato un 35enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura de...

I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato un 35enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

L’uomo dovrà espiare la pena residua di 1 anno e 2 mesi di reclusione poiché condannato per minacce e maltrattamenti in famiglia, reati commessi a Catania il 14 aprile 2017.

L’arrestato, espletate le formalità, è stato associato nel carcere di Catania Piazza Lanza.