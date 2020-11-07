NICOLOSI, AGGREDISCE I CARABINIERI PER PROTEGGERE IL FRATELLO CHE AVEVA PICCHIATO LA FIDANZATA
I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato una 20enne del posto, ritenuta responsabile di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
La ragazza, nella serata di lunedì, aveva avvertito telefonicamente i Carabinieri della caserma di Nicolosi di essere appena stata picchiata dal proprio fidanzato e, riuscita a fuggire a bordo della propria autovettura, aveva chiesto loro di venirle incontro poiché incapace per lo stress emotivo a continuare nella guida.
Effettivamente, subito accorsi nel luogo convenuto, i militari hanno riscontrato le percosse subite dal ragazzo e lo sfondamento del parabrezza dell’autovettura cagionato da quest’ultimo, riuscito addirittura a salire sul cofano.
I militari si sono pertanto recati nell’abitazione del giovane dove la sorella si è mostrata fermamente contraria al loro ingresso tanto che, dopo averli ricoperti di irriferibili improperi, ha addirittura scalciato un militare obbligandoli ad ammanettarla per renderla inoffensiva, salvo poi essere ancora insultati anche dalla madre del giovane che si trovava al piano superiore.
Il giovane, però, aveva già fatto perdere le proprie tracce fuggendo dall’abitazione familiare.
La sorella, invece, condotta in caserma, ha continuato non doma nell’elencazione dei peggiori insulti nei confronti dei militari salvo, poi, quietarsi solo quando è stata ricondotta nella propria abitazione agli arresti domiciliari.