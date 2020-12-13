NICOLOSI: AUTO SI RIBALTA, UN FERITO
Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di oggi, 13 Dicembre 2020, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Nicolosi.
Una Fiat Punto vecchio modello di colore bianco, guidata da un uomo , per cause non ancora note, si è ribaltata.
Il malcapitato, che, nonostante le condizioni del mezzo è riuscito autonomamente a trarsi in salvo ed affidarsi al personale medico immediatamente intervenuto nel luogo del sinistro.
Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento Nord dei vigili del fuoco di Catania, per mettere in sicurezza l’auto coinvolta nell'incidente ed i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.