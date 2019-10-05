NICOLOSI: CANE CADE IN UNA FOGNA PROFONDA, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO DI PATERNO'

Un salvataggio molto particolare quello che ha visto coinvolto questa mattina a Nicolosi, la squadra B dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, intervenuti per il recupero di un cane caduto...

Un salvataggio molto particolare quello che ha visto coinvolto questa mattina a Nicolosi, la squadra B dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, intervenuti per il recupero di un cane caduto accidentalmente dentro uno scarico di acque nere che temporaneamente si trovava con la botola aperta

Il recupero ha richiesto molto tempo ed è stato un intervento alquanto complicato perché la fogna era molto profonda e piena di acque nere, ma dopo diversi tentativi sono riusciti a tirarlo su.

L'animale è in buone condizioni ed è stato consegnato ai veterinari, giunti nel frattempo sul posto.