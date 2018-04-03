NICOLOSI: INCENDIO DANNEGGIA RISTORANTE
Incendio ristorante deco
Oggi pomeriggio, intorno alle 16,00, due squadre di questo Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, insieme a diverse aurobotti di rincalzo ed alcuni mezzi speciali sono intervenute per un incendio sviluppatosi all'interno del ristorante "Decò" di via Etnea, 110 a Nicolosi (CT).
La notevole quantità di fumo sprigionatasi nell'incendio ha invaso la via principale del comune Etneo ed ha destato un po' di preoccupazione tra la popolazione residente.
Salvato dal fumo e da morte certa un pappagallino che si trovava all'interno del locali.
Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dei locali, oltre che per l'accertamento delle cause dell'incendio.