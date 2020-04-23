I Carabinieri della Stazione di Belpasso, in Nicolosi, con il supporto dei militari della locale Stazione e del Nucleo Cinofili, hanno arrestato il 36enne Lorenzo VITTORIO, del posto, per detenzione d...

NICOLOSI: IVAN “IL TERRIBILE” FIUTA LA MARIJUANA: UN ARRESTATO

hanno arrestato il 36enne Lorenzo VITTORIO, del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività info investigativa dei militari dell’Arma di Belpasso aveva fornito loro sufficienti elementi per supporre che l’uomo fosse dedito all’illecita attività di spaccio di droga, quindi, nel pomeriggio di ieri, si sono presentati presso la sua abitazione di Nicolosi per l’effettuazione di una perquisizione.

Ben presto i militari si sono resi conto d’averci visto giusto, infatti, su un gradino delle scale, all’interno di un borsello ed anche su uno scaffale, hanno rinvenuto piccole quantità di marijuana ma, a dar loro man forte è arrivato il “collega” a quattro zampe Ivan che, insieme al suo conduttore, ha fiutato 2 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente, dei quali uno suddiviso già in ulteriori 10 involucri per un peso complessivo di 112 grammi ed un bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti 1.090 euro posti sotto sequestro unitamente alla droga, perché ritenuti essere il provento dello spaccio.