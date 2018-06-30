NICOLOSI: Nascondeva “erba” e “skunk” nella sua abitazione, arrestato
I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza il 22enne Agatino RUSSO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti...
I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza il 22enne Agatino RUSSO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Al termine di una breve ma efficace attività info-investigativa i militari hanno avuto accesso all’abitazione del pusher luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 60 grammi di marijuana, ancora da suddividere in dosi, tre piante di marijuana del tipo “skunk” nonché un bilancino elettronico di precisione.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stata relegato agli arresti domiciliari.