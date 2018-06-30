I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza il 22enne Agatino RUSSO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti...

NICOLOSI: Nascondeva “erba” e “skunk” nella sua abitazione, arrestato

Al termine di una breve ma efficace attività info-investigativa i militari hanno avuto accesso all’abitazione del pusher luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 60 grammi di marijuana, ancora da suddividere in dosi, tre piante di marijuana del tipo “skunk” nonché un bilancino elettronico di precisione.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stata relegato agli arresti domiciliari.