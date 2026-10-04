Nicolosi, nella notte auto contro un albero e si ribalta: ferito un uomo

La Fiat Tipo ha urtato un albero prima di ribaltarsi. Ferito il conducente

Incidente stradale nella notte a Nicolosi, lungo via del Bosco, dove intorno alle ore 3 una Fiat Tipo è rimasta coinvolta in un violento sinistro.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire, l’auto avrebbe urtato un albero per poi ribaltarsi sulla carreggiata. A seguito dell’impatto si sono attivati anche gli airbag del veicolo.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi. Al momento non si conosce con precisione la gravità delle ferite riportate.

La dinamica del sinistro resta ancora da ricostruire e saranno gli accertamenti a chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto.

A seguito dell’incidente via del Bosco è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la successiva rimozione del mezzo.

Seguiranno aggiornamenti.