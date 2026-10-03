Paternò, controlli della Municipale: 10mila euro di multe, sequestrate anche scarpe e vestiti

Controllati 86 veicoli: quattro sequestri amministrativi, tre fermi e una patente ritirata. Sanzionato anche un venditore senza autorizzazione.

Giornata ieri di controlli sul territorio per la Polizia Municipale di Paternò. Il servizio è stato svolto congiuntamente ai Carabinieri, ma i dati riportati riguardano esclusivamente l’attività effettuata dagli agenti della Municipale.

Nel corso dei controlli sono stati verificati complessivamente 86 veicoli e sono state accertate numerose violazioni al Codice della Strada.

In particolare, sono stati elevati 3 verbali per violazioni dell’articolo 193, relativo alla copertura assicurativa, 3 per l’articolo 80, riguardante la revisione dei veicoli, e 2 per l’articolo 116.

Contestati inoltre un verbale per l’articolo 170, uno per l’articolo 126, uno per l’articolo 171 e uno per l’articolo 180. A questi si aggiungono 6 verbali per violazioni dell’articolo 7 del Codice della Strada.

L’attività ha portato anche a 4 sequestri amministrativi, 3 fermi amministrativi e al ritiro di una patente di guida.

Secondo il resoconto della Polizia Municipale, l’importo complessivo delle sanzioni relative alle violazioni contestate ammonta a circa 10mila euro.

Nel corso del servizio è stato effettuato anche il sequestro di scarpe e capi di abbigliamento destinati alla vendita, poiché l’attività commerciale sarebbe stata svolta senza autorizzazione e in una zona interdetta alla vendita. In questo caso è stata elevata una sanzione di circa 700 euro.