🔴 ULTIM’ORA Paternò, scontro tra pulmino con bambini e furgone: un ferito
Violento scontro tra pulmino e furgone in via Rizzo: ferito il conducente del furgone. Illesi i bambini a bordo del pulmino. Sul posto un’ambulanza.
PATERNÒ – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi all’incrocio tra via Rizzo e via Bellini. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un pulmino che trasportava alcuni bambini e un furgone.
Secondo le prime informazioni raccolte, dopo il forte impatto il furgone avrebbe terminato la propria corsa contro un muro a margine della carreggiata.
Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del furgone, che avrebbe riportato delle ferite.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare i primi soccorsi, oltre alle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.
Tanta paura, invece, per i bambini che si trovavano a bordo del pulmino e per il conducente del mezzo, che, sempre secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato ferite.
La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Il sinistro ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona dell’incrocio tra via Bellini e via Rizzo.
Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.