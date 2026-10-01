Paternò, dal 2 ottobre chiude viale Kennedy: stop al traffico fino al 6 ottobre

La chiusura scatterà venerdì 2 ottobre per consentire le indagini georadar nell’ambito dei lavori per la pista ciclabile.

Dal 2 ottobre sarà sospesa la circolazione veicolare lungo tutto viale Kennedy, in entrambi i sensi di marcia. La chiusura è prevista fino al 6 ottobre e, comunque, fino alla conclusione delle operazioni programmate. ord_00170_01-10-2026

Il provvedimento è stato disposto dal Comune di Paternò con l’ordinanza numero 170 del 1° ottobre 2026. La misura si rende necessaria nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale di viale Kennedy e del progetto per la realizzazione della pista ciclabile. ord_00170_01-10-2026

Durante i giorni di chiusura saranno effettuate indagini con strumentazione georadar, utili a individuare eventuali sottoservizi interferenti con i lavori previsti. La richiesta formulata dalla direzione dei lavori prevedeva infatti la chiusura dell’intero viale Kennedy dal 2 al 6 ottobre. ord_00170_01-10-2026

L’impresa esecutrice dovrà predisporre la necessaria segnaletica stradale, indicando la chiusura, il periodo di validità del provvedimento e le direzioni alternative. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle intersezioni che conducono verso viale Kennedy, in modo da evitare accessi inutili nell’area interessata e possibili rallentamenti o intasamenti. ord_00170_01-10-2026

Sono previste alcune deroghe per i mezzi impegnati nei lavori, i veicoli di emergenza e di pubblico servizio e, quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno, per residenti e proprietari di garage presenti lungo viale Kennedy o raggiungibili soltanto attraverso la stessa strada. ord_00170_01-10-2026

L’ordinanza prevede inoltre che l’impresa organizzi fasi alternate di chiusura e apertura dei singoli tratti interessati dalle operazioni, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i disagi alla circolazione, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso. ord_00170_01-10-2026

La viabilità tornerà regolare una volta ultimate le operazioni previste.