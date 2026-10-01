Paternò, aperte le domande per diventare presidente di seggio: c’è tempo fino al 31 ottobre
Il Comune invita gli elettori interessati a chiedere l’iscrizione nell’Albo. Necessario almeno il diploma di scuola superiore.
Paternò – Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’aggiornamento dell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale.
Gli elettori in possesso dei requisiti previsti dalla legge e interessati a essere inseriti nell’Albo potranno presentare apposita domanda al Comune entro il 31 ottobre 2026.
Tra i requisiti indicati nell’avviso figura il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Nella domanda dovranno inoltre essere indicati i principali dati personali, tra cui data di nascita, titolo di studio, residenza e professione.
Il modulo di richiesta è allegato all’avviso comunale. Nel modello il richiedente dichiara, tra le altre cose, di essere elettore del Comune di Paternò, di possedere il titolo di studio richiesto e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa.
Alla domanda dovrà essere allegata anche la fotocopia di un documento d’identità.
Per il ritiro dei modelli e per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale.
L’aggiornamento dell’Albo viene effettuato ogni anno e consente di inserire nuovi nominativi tra quelli che potranno essere chiamati a svolgere il ruolo di presidente di seggio in occasione delle consultazioni elettorali.