Paternò, nuova rottamazione per i debiti già alla Riscossione: è diversa da quella comunale, domande dal 16 ottobre

Attenzione a non confonderla con la definizione agevolata delle tasse comunali: questa procedura riguarda invece i carichi che il Comune di Paternò ha già affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 202

Il Comune di Paternò ha aderito alla Rottamazione quinquies, offrendo una nuova possibilità ai contribuenti che hanno vecchi debiti già passati nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È importante però fare subito una distinzione: questa rottamazione è diversa da quella che riguarda direttamente le tasse e le entrate comunali.

La Rottamazione quinquies approvata con la delibera n. 19 del 14 luglio 2026 riguarda infatti esclusivamente i debiti che il Comune di Paternò ha affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Come capire se il proprio debito rientra

In parole semplici, non basta avere un vecchio debito con il Comune.

Per rientrare in questa specifica rottamazione, quel debito deve essere stato affidato dal Comune all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023.

La misura riguarda debiti tributari e patrimoniali e può comprendere anche carichi già inseriti in precedenti rottamazioni poi decadute per mancati o tardivi pagamenti.

Cosa si risparmia

Chi aderisce dovrà pagare principalmente il debito originario, oltre alle eventuali spese previste per notifiche e procedure esecutive.

Vengono invece eliminati sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, secondo quanto previsto dalla normativa.

Per le multe stradali il meccanismo è differente: resta da pagare la sanzione principale, mentre l’agevolazione riguarda soprattutto interessi e maggiorazioni.

Quasi 40 milioni di euro di vecchi debiti

La delibera del Comune contiene anche un dato importante.

I carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e ancora da riscuotere ammontano complessivamente a 39.783.325,74 euro.

Di questi, circa 1,6 milioni di euro sono già oggetto di rateizzazione.

Il Comune stima prudenzialmente che possa aderire alla procedura circa il 35% del valore complessivo dei carichi interessati.

Domande dal 16 ottobre

Dal 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari per verificare quali debiti possono rientrare nella rottamazione.

Le domande potranno essere presentate online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

Pagamento fino a 54 rate

Chi aderirà potrà pagare tutto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure scegliere un piano fino a un massimo di 54 rate bimestrali.

In caso di rateizzazione sarà applicato un interesse del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027.

In sintesi, dunque, a Paternò ci sono due procedure da non confondere: quella relativa alle entrate comunali e questa Rottamazione quinquies, destinata invece ai debiti che sono già stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023.