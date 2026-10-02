Paternò piange la scomparsa di Paolo Travagliante, aveva 90 anni

Profondo cordoglio a Paternò per la scomparsa di Paolo Travagliante, morto all’età di 90 anni. Ad annunciarne la perdita sono la moglie, i figli e i nipoti, con grande dolore ma anche con profonda gratitudine per l’amore e l’affetto ricevuti nel corso della sua vita.



Paolo Travagliante viene ricordato dalla sua famiglia come un uomo gentile, sempre presente e profondamente legato ai propri cari. Un marito, un padre e un nonno capace di rappresentare una guida salda e un punto di riferimento insostituibile.



La sua gentilezza, la costante presenza e l’amore incondizionato rivolto alla famiglia e agli adorati nipoti resteranno un’eredità preziosa per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita.



La moglie Teresa, i figli, la nuora, i generi e gli amati nipoti custodiranno per sempre il ricordo del suo sorriso, della sua dolcezza e del grande esempio di vita lasciato ai propri familiari.



I funerali di Paolo Travagliante saranno celebrati sabato 3 ottobre alle ore 16:00, nella chiesa dello Spirito Santo di Paternò, dove familiari, amici e conoscenti potranno rivolgergli l’ultimo saluto.



Alla famiglia Travagliante giungano le più sentite condoglianze.