Paternò, incidente al corso Italia: auto e scooter coinvolti

Paternò, incidente questa mattina in corso Italia: auto e scooter coinvolti

Incidente stradale a Paternò, in corso Italia, dove, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati un’autovettura e uno scooter.



Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito a terra dopo l’impatto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare le prime cure.



Fortunatamente, dalle prime informazioni, l’uomo avrebbe riportato solo alcune escoriazioni.



Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale di Paternò, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertarne le cause.



