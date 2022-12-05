NICOLOSI. SBATTE CONTRO UN AIUOLA E SI RIBALTA CON L'AUTO, ILLESO CONDUCENTE

Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 05 Dicembre 2022 nel comprensorio Etneo. L’incidente è avvenuto questa mattina intonro alle 09.30 in via della Regione a Nicolosi.Alla guida della v...

Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 05 Dicembre 2022 nel comprensorio Etneo.

L’incidente è avvenuto questa mattina intonro alle 09.30 in via della Regione a Nicolosi.

Alla guida della vettura, una Ford Sw c’era unu uomo 70 enne.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia municipale intervenuta per i rilievi, l’auto condotta dall'uomo avrebbe urtato un aiuola ai lati della carreggiata e si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.

Fortunatamente è risultato illeso il conducente. In corso gli accertamenti del sinistro da parte delle forze dell'ordine.