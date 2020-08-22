NICOLOSI: SOCCORSI DUE CICLISTI

Nel tardo pomeriggio di ieri, militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi, nel catanese, sono intervenuti sulla pista altomontana in località Monte Scavo ed hanno prestato...

Nel tardo pomeriggio di ieri, militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi, nel catanese, sono intervenuti sulla pista altomontana in località Monte Scavo ed hanno prestato soccorso a due ciclisti in difficoltà che, a causa di spossatezza e disidratazione, accusavano malessere generale.

I due escursionisti, padre e figlio catanesi, senza molto allenamento, si sono messi in viaggio in bicicletta e hanno percorso circa 10 chilometri in salita giungendo vicino al rifugio Monte Scavo a 1740 metri sopra il livello del mare, privi di forze.

Dopo aver affrontato le salite, rimanendo in equilibrio sulle strade sabbiose del sentiero dell’Etna, hanno compreso qual era il loro limite e si sono dovuti fermare per non compromettere il proprio stato di salute con ripercussioni negative sul centro termoregolatorio ipotalamico (colpo di calore). Pertanto, allertavano il personale del Corpo Forestale regionale che prontamente avvisava i militari delle Fiamme Gialle di Nicolosi.

Raggiunta la località segnalata i militari specializzati del Comando provinciale di Catania rintracciavano i due ciclisti, affaticati, ma in discrete condizioni generali, in prossimità del bivacco.

Rifocillati, venivano condotti con i mezzi di soccorso al parcheggio dell’ingresso del demanio Filiciusa-Milia dove avevano lasciato parcheggiata la propria autovettura.

Le operazioni poste in essere dai militari del Sagf di Nicolosi sono una dimostrazione di come la Guardia di Finanza svolga i propri compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria a vocazione sociale, garantendo lo svolgimento di attività a protezione e a favore dei cittadini