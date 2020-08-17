NICOLOSI, SOSPESA L’ATTIVITÀ DI UN RISTORANTE: 12 LAVORATORI IN NERO SU 14
A Nicolosi i militari della locale stazione, unitamente a personale del nucleo Cc Ispettorato del lavoro di Catania, hanno adottato, ai danni di un locale, un provvedimento di sospensione dell’attivit...
A Nicolosi i militari della locale stazione, unitamente a personale del nucleo Cc Ispettorato del lavoro di Catania, hanno adottato, ai danni di un locale, un provvedimento di sospensione dell’attività di ristorazione, contestando sanzioni amministrative per un importo di euro 45.600,00, di cui: 43.200,00 euro maxi sanzione per lavoro nero; 2.000,00 euro sanzione aggiuntiva sospensione attività imprenditoriale; 400,00 euro assenza redazione protocollo aziendale regolamentazione “anticovid”.
Recuperati 6.400,00 euro di contributivi e premi assicurativi-assistenziali. Il provvedimento di sospensione dell’attività di ristorazione è stato adottato poiché l’esercente impiegava 12 lavoratori in nero, di cui un cittadino extracomunitario in regola con documenti di soggiorno, su 14 lavoratori presenti all’interno dell’esercizio pubblico.