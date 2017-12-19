I carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza il 38enne Massimo Russo di Belpasso e il 22enne Ignazio Tomaselli di Catania, perché entrambi ritenuti responsabili del concors...

I carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza il 38enne Massimo Russo di Belpasso e il 22enne Ignazio Tomaselli di Catania, perché entrambi ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato. I due ladri avevano organizzato tutto nei minimi particolari prendendo di mira quella Villa di Via Mompilieri a Nicolosi. Forzando in pochi secondi un infisso corrispondente al locale cucina erano entrati nell’immobile, razziando dalla camera da letto numerosi oggetti preziosi e fuggendo dopo in direzione di Via Somma, luogo in cui, approfittando di un casolare abbandonato, si erano nascosti presumibilmente per spartirsi il bottino e poi con calma far perdere le loro tracce.

Non avevano fatto i conti con l’allarme silente installato nella villa che, in tempo reale, aveva segnalato al proprietario la presenza in casa di intrusi. Questi chiede aiuto ai carabinieri della locale Stazione. Al telefono il Comandante il quale, in pochi istanti, raggiunge il posto e, coadiuvato da un militare libero dal servizio, in forza alla Stazione di Trecastagni, si pone alla ricerca dei due malviventi, ed intuendo che gli stessi nel breve lasso di tempo avrebbero potuto trovare rifugio proprio in quel casolare abbandonato, vi fa irruzione scovandoli ed ammanettandoli. La refurtiva, del valore di oltre 10.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto mentre gli arrestati in attesa della direttissima sono stati trattenuti in camera di sicurezza.

NICOLOSI: Svaligiano una villa, presi mentre si spartiscono il bottino