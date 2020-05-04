NICOLOSI: TAGLIAVA I CAPELLI CON SARACINESCA ABBASSATA

I Carabinieri della stazione di Nicolosi, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire l’osservanza delle norme per il contenimento epidemico, avevano notato uno strano andirivieni di persone pro...

I Carabinieri della stazione di Nicolosi, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire l’osservanza delle norme per il contenimento epidemico, avevano notato uno strano andirivieni di persone proprio dinnanzi a un’attività commerciale di parrucchiere, in via Montegrappa.

I militari, insospettitisi perché la saracinesca risultava chiusa, hanno effettuato l’accesso al suo interno e hanno trovato il titolare 52enne intento a tagliare i capelli a un cliente nonché ancora, a un controllo più approfondito, hanno “scovato” altri due avventori che, nella speranza di non essere notati, si erano rinchiusi dentro il bagno.

Nei confronti del titolare, pertanto, è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale, mentre i clienti sono stati sanzionati per aver abbandonato le loro abitazioni in assenza di valida motivazione.