NICOLOSI, TRAGICO SCONTRO AUTO-MOTO: MUORE 60 ENNE

Domenica drammatica con un’altra vita strappata, un’altra vittima della strada.

A perdere la vita un motociclista. Si tratta di un 60enne di Catania, Francesco Giuseppe Lionti, che era alla guida di una moto Triumph 1050 a causa di un grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Nicolosi.

L’impatto mortale è avvenuto intorno alle ore 12.30 di ieri, 04 Dicembre 2022, sulla strada provinciale 92 non tanto lontano dall'ingresso della Pineta, scontrandosi con una Grande Punto, l'impatto è stato devastante, le cui dinamiche sono ancora da accertare da parte dell'autorità competenti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Viste le condizioni apparse subito critiche del motociclista, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. E l’elicottero, infatti, è atterrato in un’area vicino al luogo dell’incidente, purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto in suo soccorso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro mentre la salma è stata riconsegnata ai familiari.

Il traffico nel tratto interessato è al momento bloccato per consentire le operazioni in totale sicurezza.