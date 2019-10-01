NICOLOSI, UBRIACO, SI SCAGLIA CONTRO I CARABINIERI: IMMOBILIZZATO E DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno denunciato un 42enne albanese per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli operanti er...

I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno denunciato un 42enne albanese per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli operanti erano stati attivati dalla centrale operativa, a seguito di una chiamata che segnalava la presenza di un ubriaco all’interno di un bar del centro abitato.

L’uomo, evidentemente in preda ai fumi dell’alcol, inveendo contro i carabinieri si è scagliato contro di loro ma è stato ridotto all’impotenza da questi ultimi che, bloccatolo e reso inoffensivo, lo hanno quindi affidato alle cure dei sanitari.