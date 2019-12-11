NICOLOSI: UCCISE DUE RAPINATORI E NE FERÌ UN TERZO, GIOIELLIERE CONDANNATO A 13 ANNI

13 anni di reclusione per duplice omicidio e tentativo di omicidio. Cosi ha stabilito la Corte d’assise di Catania che ha emesso la sentenza a carico del gioielliere di Nicolosi, Guido Gianni, di 57 a...

13 anni di reclusione per duplice omicidio e tentativo di omicidio. Cosi ha stabilito la Corte d’assise di Catania che ha emesso la sentenza a carico del gioielliere di Nicolosi, Guido Gianni, di 57 anni, che il 18 febbraio del 2008 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo che avevano assaltato il suo negozio, minacciando di uccidere la moglie con una pistola poi risultata a salve e senza il tappo rosso.

Il Pm aveva chiesto la condanna a 17 anni. I giudici hanno disposto un risarcimento per parti civili: i familiari delle due persone uccise, Davide Laudani e Sebastiano Catania, e il ferito, Fabio Pappalardo.

Secondo l’accusa, il commerciante, dopo avere ingaggiato una colluttazione con i banditi, li avrebbe feriti, tuttavia i colpi mortali sarebbero stati esplosi mentre fuggivano e i tre sarebbero stati colpiti alle spalle.

I legali del gioielliere, gli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo, che hanno annunciato ricorso, hanno sostenuto la tesi della legittima difesa.

poco dopo la sentenza di condanna, Salvini è intervenuto sui social per commentare la notizia: “Vergogna – ha scritto l’ex ministro –. La ‘giustizia’ italiana condanna alla galera il commerciante aggredito, con la moglie minacciata di morte… Io sto con chi si difende, sempre”.