NICOLOSI: UCCISE GIORDANA CON 48 COLTELLATE, L’EX CONDANNATO A 30 ANNI DI CARCERE

E’ stata confermata la condanna a trent’anni di carcere per Antonio Luca Priolo che il 6 ottobre del 2015 ha ucciso con 48 coltellate a Nicolosi, in provincia di Catania, la sua ex convivente Giordana Di Stefano di 20 anni, con la quale aveva avuto una bambina.

Lo ha deciso la Cassazione.

Anche il pg Roberta Maria Barberini al termine della requisitoria davanti ai giudici della prima Sezione penale aveva chiesto di rigettare il ricorso presentato dalla difesa di Priolo. Lo scorso gennaio i giudici della terza sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catania hanno confermato la condanna a 30 anni di carcere per Priolo.

La sentenza di primo grado era stata emessa il 7 novembre del 2017 a conclusione del processo con rito abbreviato .