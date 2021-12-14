NICOLOSI: URTA UN MURETTO E FINISCE IN UNA SCARPATA, FERITA CONDUCENTE
NICOLOSI: URTA UN MURETTO E FINISCE IN UNA SCARPATA, FERITA CONDUCENTE
FLASH
Grave incidente oggi, 14 Dicembre 2021 intorno alle ore 13.30 sulla Sp 4 l'arteria viaria che collega Belpasso con Nicolosi.
Una donna alla guida di una Lancia Ypsilon per cause che l'autorità dovranno stabilire, ha perso il controllo del veicolo, andando dapprima a sbattere contro il muretto di cinta per poi terminare la sua corsa nella scarpata sottostante per circa due metri.
Sul posto, un ambulanza del sistema di emergenza urgenza territoriale che ha soccorso la conducente del mezzo trasferendola all'ospedale di Paternò per le cure ed i dovuti controlli, secondo le prime info non avrebbe riportato ferite gravi.
Per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica sono intervenuti i Carabinieri
Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti per consentire le operazioni in totale sicurezza.