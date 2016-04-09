Nicosia, alimenti mal conservati in agriturismo

I carabinieri di Nicosia unitamente a quelli del Nas di Catania, con il personale dell'Asp di Enna, hanno eseguito un controllo igienico sanitario in un noto agriturismo tra il comune di Nissoria e Ni...

I carabinieri di Nicosia unitamente a quelli del Nas di Catania, con il personale dell'Asp di Enna, hanno eseguito un controllo igienico sanitario in un noto agriturismo tra il comune di Nissoria e Nicosia, accertando carenze igienico sanitarie e violazione delle norme sulle custodia degli alimenti. L'ispezione ha riguardato tutti i locali dell'azienda agrituristica, l'area esterna di circa 2 ettari di terreno destinata a custodia e pascolo di animali. All'interno del ristorante, i carabinieri hanno trovato una cella frigorifera dove vi erano 150 kg tra alimenti di natura vegetale e pasta, 5 kg di carne, custoditi in cattivo stato di conservazione, privi di protezione, con evidenti segni di necrosi e bruciatura da freddo, nonché' prive di tranciabilità.

Tutti gli alimenti, per un valore di oltre tremila euro, sono stati posti sotto sequestro. All'interno dell'azienda sono stati rinvenuti dei cavalli risultati da un controllo mai censiti all'anagrafe e mai sottoposti a verifica sanitaria. Gli equini, valutati circa settemila euro, sono stati posti sotto sequestro. Il titolare dell'agriturismo, I.F. Di 62 anni di Nicosia, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Enna per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e in stato di alterazione.

fonte: La Repubblica – Palermo