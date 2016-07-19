“Niente rifacimento del campetto di via De Gasperi”

Ieri sera il consiglio ha bocciato l’emendamento in questione. Il duro intervento dei consiglieri Salvatore Fallica ed Ezio Messina

95047.it La nota dei due consiglieri di minoranza:

“E’ stato bocciato il progetto di rifacimento del campetto polisportivo in via Alcide De Gasperi angolo viale Kennedy, come emendamento all'approvazione del piano di sub comparto che prevede la realizzazione di palestre private. Il costo che risparmia la ditta proponente è di 270 mila euro, per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione in cambio di un piccolo parcheggio e di un marciapiede, e non si trova la disponibilità per poche migliaia di euro per rifare un impianto al servizio dei cittadini. Ancora una volta l'attuale maggioranza dimostra di trascurare un punto essenziale come quello degli impianti sportivi pubblici”.