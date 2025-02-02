NISCEMI, L’ULTIMO SALUTO ALLA PICCOLA AURORA PITINO: LA COMUNITÀ IN LUTTO PER LA BIMBA DI 9 ANNI VITTIMA DI UN INCIDENTE

Un cuscino di rose bianche e girasoli, poggiato sulla piccola bara, e accanto al feretro una delicata composizione floreale a forma di cuore. Un ritratto in cui Aurora sorride, come faceva sempre, con...

Un cuscino di rose bianche e girasoli, poggiato sulla piccola bara, e accanto al feretro una delicata composizione floreale a forma di cuore. Un ritratto in cui Aurora sorride, come faceva sempre, con i suoi grandi occhi neri e la dolcezza infinita che la contraddistingueva. Aurora sorrideva alla vita, coltivando sogni e desideri come tutte le bambine della sua età, pronte ad affacciarsi al futuro con entusiasmo e speranza.

Sogni spezzati all'alba di martedì 28 gennaio, quando un tragico incidente ha infranto per sempre la sua giovane esistenza. L'auto sulla quale viaggiava, lungo la strada provinciale 11, alla periferia di Niscemi, si è schiantata contro un muretto mentre la mamma la stava accompagnando a scuola. Uno schianto fatale che ha lasciato un'intera comunità sgomenta e senza parole.

Sabato 1 febbraio, un'immensa folla ha gremito il palazzetto dello sport Pio La Torre per l'ultimo, struggente saluto alla piccola Aurora Pitino.

Un dolore collettivo, profondo e palpabile, ha unito la città in un abbraccio silenzioso e commosso alla famiglia della piccola. In segno di rispetto e vicinanza, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha proclamato il lutto cittadino, dalle 15 alle 18, in concomitanza con i funerali.

Una giornata di dolore, di lacrime e di preghiera, in cui Niscemi ha pianto la perdita di una bambina solare e piena di vita. Resterà per sempre nel cuore di chi l'ha conosciuta e amata, con quel sorriso che continuerà a illuminare il ricordo di chi l'ha vista crescere e gioire.

Un piccolo angelo volato via troppo presto, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e un amore che il tempo non potrà mai cancellare.