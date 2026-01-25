Niscemi, nuova frana: chiusa la provinciale 10, oltre 1000 sfollati e città isolata

Situazione sempre più critica a Niscemi, nel Nisseno, dove un nuovo e grave fenomeno franoso ha portato alla chiusura della strada provinciale 10 Ponte Olivo, una delle due arterie fondamentali di col...

Situazione sempre più critica a Niscemi, nel Nisseno, dove un nuovo e grave fenomeno franoso ha portato alla chiusura della strada provinciale 10 Ponte Olivo, una delle due arterie fondamentali di collegamento con la statale Catania-Gela.

Si tratta della seconda strada interdetta al transito nel giro di poche settimane: la provinciale 12, infatti, era già stata chiusa a causa di una frana che l’ha resa impraticabile. Con entrambe le arterie bloccate, Niscemi rischia ora un isolamento quasi totale.

A seguito dei cedimenti del terreno, circa mille persone sono state trasferite al sicuro e accolte nella palestra comunale. Il sindaco Massimiliano Conti, preso atto del peggioramento della situazione, ha disposto la chiusura immediata della provinciale 10 per garantire l’incolumità dei cittadini. Sono in corso rilievi tecnici e monitoraggi per valutare l’evoluzione del movimento franoso.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che ha assicurato il massimo supporto da parte del Governo:

«Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi – ha dichiarato Musumeci –. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del Governo Meloni e del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici a supporto del personale regionale e locale».

Attenzione massima anche da parte della Regione Siciliana. Il presidente Renato Schifani segue costantemente l’evolversi della situazione:

«Sono in stretto contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che si sta recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, assistere gli sfollati – molti dei quali a titolo precauzionale – e ripristinare nel più breve tempo possibile i collegamenti viari».

La situazione resta in continua evoluzione, con le autorità impegnate nel monitoraggio del territorio e nella gestione dell’emergenza, mentre cresce la preoccupazione per l’isolamento della città.