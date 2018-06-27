NIZZA DI SICILIA: Furgone investe un pedone, muore un 92enne

Incidente mortale nel primo pomeriggio a Nizza di Sicilia. Un anziano di 92 anni, è stato investito da un furgone per il ritiro della posta che faceva retromarcia nella centrale via Roma.L'uomo stava...

A cura di Redazione 27 giugno 2018 19:35

