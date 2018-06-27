NIZZA DI SICILIA: Furgone investe un pedone, muore un 92enne
A cura di Redazione
27 giugno 2018 19:35
Incidente mortale nel primo pomeriggio a Nizza di Sicilia. Un anziano di 92 anni, è stato investito da un furgone per il ritiro della posta che faceva retromarcia nella centrale via Roma.
L'uomo stava attraversando la strada passando dietro il mezzo.
Il conducente del furgone non si è accorto della sua presenza e lo ha investito. L'anziano è probabilmente caduto sbattendo la testa. E' morto sul colpo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roccalumera e il 118.