No al Referendum: il banchetto dei giovani di Forza Italia

La nota stampa del gruppo giovanile degli azzurri

95047.it Oggi a Paternò in piazza Umberto si è tenuto il banchetto informativo per il NO al referendum costituzionale del 4 dicembre. Ad organizzarlo i ragazzi di Forza Italia Giovani, che hanno spiegato ai numerosi cittadini accorsi le motivazioni del NO, come ad esempio che il senato è trasformato in dopolavoro di consiglieri regionali e sindaci, e non è eletto dal popolo. È stata illustrata anche la proposta di riforma costituzionale di Forza Italia, che prevede l'elezione diretta del capo dello stato da parte dei cittadini, il dimezzamento del numero dei parlamentari, l'introduzione del vincolo di mandato per i parlamentari, l'introduzione di un limite costituzionale alle imposte e alla pressione fiscale, una vera riforma delle regioni.

Il Coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani, Giuseppe Musumarra, ritiene estremamente positivo il dialogo ed il confronto avuto con i cittadini che hanno in grande maggioranza condiviso le ragioni del No, che si oppongono ad una riforma che rischia di ledere i principi della democrazia e del sacro santo diritto della rappresentatività popolare.