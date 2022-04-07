NO VAX, L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA INVIATO 600MILA MULTE AGLI OVER 50 NON VACCINATI.

E' entrato a regime l'invio da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione delle cartelle esattoriali per i cittadini over 50 No vax che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Il ministero de...

E' entrato a regime l'invio da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione delle cartelle esattoriali per i cittadini over 50 No vax che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Il ministero della Salute avrebbe iniziato a inviare gli elenchi dei non vaccinati. Al momento sarebbero state spedite, o sarebbero in via di spedizione, all'inizio della prossima settimana, un primo lotto di circa 600mila sanzioni.

Le 'lettere' inviate dall'Agenzia Entrate-Riscossione in questi giorni sono al momento delle "comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio". Quindi non richiedono subito un pagamento. Come previsto dalla legge, invece, il destinatario ha 10 giorni di tempo per comunicare alla propria Asl competente eventuali motivi di esenzione dal vaccino.

Superato questo periodo senza aver indicato le ragioni della propria scelta no-vax, la normativa prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni invii la sanzione vera e propria di 100 euro entro il termine di 180 giorni, in pratica entro sei mesi.

In Lombardia in arrivo oltre 90mila sanzioni - Multe in arrivo per gli over 50 no-vax lombardi. L'Agenzia delle Entrate, dopo che lo scorso 4 aprile è iniziata la consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, prevede che saranno inviate fino al 12 aprile 91.943 missive per gli inadempienti all'obbligo vaccinale. La provincia di Milano, insieme a quella di Monza-Brianza, copre oltre un terzo del totale dei non vaccinati che saranno multati dall'Agenzia delle Entrate (38.099). Le lettere sono rivolte agli over 50 che non risultano vaccinati o esentati al primo febbraio 2022.