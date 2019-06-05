NOLA: PORTA FIGLIOLETTO IN LACRIME IN OSPEDALE, INFERMIERE IMPEGNATE NELLA MANICURE

https://www.facebook.com/NoicheamiamoNola/videos/669858530126119/“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni circa un video che circola in queste ore sui social.Secondo chi lo ha postato sarebbe stato real...

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni circa un video che circola in queste ore sui social.

Secondo chi lo ha postato sarebbe stato realizzato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Nola.

Il video mostra due infermiere che, nonostante le urla di un bambino, si intrattengono in una stanza a mettere lo smalto. Il post riporta che sarebbe stata la madre del piccolo, un bimbo di tre mesi, a realizzarlo dopo essere entrata con il figlio all’interno del reparto.

Qualora fosse riscontrata la veridicità di quanto è sostenuto da chi ha caricato il video saremmo di fronte ad un fatto di una gravità esponenziale”.

Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo inviato una nota all’Asl competente – prosegue Borrelli – chiedendo l’apertura di un’inchiesta interna volta ad evidenziare eventuali responsabilità di carattere disciplinare connesse a questo episodio.

Qualora le risultante dell’inchiesta interna evidenzino qualsiasi tipo di negligenza, chiederemo di irrogare sanzioni disciplinari esemplari”.