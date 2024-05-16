NOMINATI I PRESIDENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8/9 GIUGNO 2024
16 maggio 2024 08:21
E’ stato pubblicato l’elenco delle nomine per i presidenti di seggio in vista dell’ elezioni Amministrative e per le elezioni Europee e Amministrative dell'8/9 giugno 2024
I 48 presidenti sono stati invece nominati con decreto della Corte d’Appello di Catania e assegnati ad una sezione elettorale.
QUI ELENCO COMPLETO DELLA PROVINCIA DI CATANIA