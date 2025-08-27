“Non ce la facciamo più”: il grido di aiuto da via Condorelli a Paternò

Condizioni di grave degrado sono state segnalate da alcuni residenti di via Condorelli, traversa che si immette su via Vittorio Emanuele. Da anni, denunciano gli abitanti, il vicolo è diventato ricett...

Condizioni di grave degrado sono state segnalate da alcuni residenti di via Condorelli, traversa che si immette su via Vittorio Emanuele. Da anni, denunciano gli abitanti, il vicolo è diventato ricettacolo di sporcizia e inciviltà, al punto da costringere chi vi abita a ripulire frequentemente la zona da escrementi umani lasciati sulle scale. La spazzatura abbandonata, inoltre, richiama topi e blatte, aggravando una situazione già fuori controllo.

A farsi portavoce del disagio è Antonella Raciti, che racconta: “Mi ritrovo a pulire un giorno sì e uno no. Non è possibile che siamo arrivati a questo livello di degrado. Io non ce la faccio più”.

La cittadina spiega di avere più volte scritto al sindaco e ricorda che, già in passato, anche altri residenti avevano sollevato la questione. Tuttavia, nessun provvedimento concreto è mai stato preso.

Un nodo cruciale riguarda la natura del luogo: la zona interessata sembrerebbe essere privata, il che complica l’intervento diretto da parte del Comune.

Tuttavia, vista la gravità della situazione igienico-sanitaria, le autorità competenti potrebbero valutare comunque un’azione straordinaria, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano.

“Speriamo che con voi di 95047.it forse qualcosa si muova” – conclude la residente.

Il caso rimette in luce un problema diffuso: la linea sottile tra proprietà privata e interesse pubblico, soprattutto quando in gioco ci sono sicurezza e dignità dei cittadini.