NON CE L’HA FATTA IL CICLISTA VITTIMA DELL’INCIDENTE A PATERNO' DOMENICA

Purtroppo non c’è l’ha fatta, il ciclista di Motta Sant'Anastasia che domenica 22 Maggio 2022 era rimasto gravamene ferito, mentre insieme ad alcuni amici stava percorrendo la SS192 in contrada Jann...

Purtroppo non c’è l’ha fatta, il ciclista di Motta Sant'Anastasia che domenica 22 Maggio 2022 era rimasto gravamene ferito, mentre insieme ad alcuni amici stava percorrendo la SS192 in contrada Jannarello e che per un problema meccanico alla bici è caduto violentemente sull'asfalto.

A dare l'allarme erano stati i suoi amici che hanno chiamato il numero unico 112 per chiedere l'intervento dei sanitari e vista la la gravità delle riportate dal ciclista era intervenuto l' elisoccorso che era atterrato ai bordi della carreggiata nei pressi del sinistro per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L'uomo si è spento dopo tre giorni a causa dei traumi riportati nel tragico schianto.

I funerali saranno celebrati domani, 26 Maggio 2022, nella Chiesa Madre di Motta Sant'Anastasia

A dare l'allarme i suoi amici ciclisti che hanno chiamato il numero unico 112 per chiedere l'intervento dei sanitari.

Le condizioni del ciclista sono parse da subito gravi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che vista la gravità delle riportate dal ciclista hanno richiesto l'intervento dell' elisoccorso che è atterrato ai bordi della carreggiata nei pressi del sinistro, e dopo aver stabilizzato il ferito, l’ha trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Il 45 enne di Motta Sant'Anastasia è stato sottoposto ad intervento chirurgico la sua prognosi al momento è riservata.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per effettuati tutti i rilievi e stabilire l esatta dinamica.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza