NON CE L'HA FATTA IL MOTOCICLISTA VITTIMA DELL'INCIDENTE A VALCORRENTE IL 19 AGOSTO

A cura di Redazione Redazione
01 settembre 2020 13:19
News
Purtroppo non c'è l'ha fatta, il 57enne Angelo Caruso,  il centauro che lo scorso 19 agosto era rimasto gravamene ferito sulla sp134, in territorio di Belpasso, nella strada che collega la frazione di Valcorrente con Motta Sant’Anastasia.

Nel violento impatto  era rimasto incastrato sotto il veicolo, immediatamente soccorso era stato trasferito in codice rosso con l’elisoccorso e ricoverato al Cannizzaro di Catania  in condizioni molto gravi con un politrauma che ha interessato torace e addome e un trauma cranio-facciale, con varie fratture e contusioni.

Ha lottato tra la vita e la morte per undici giorni purtroppo ieri sera il suo cuore ha cessato di battere.

Angelo Caruso era un dipendente della Ferrovia Circumetnea

 

