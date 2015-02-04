Non c'è pace nemmeno per Dante Alighieri: vandali hanno provato a rubare il busto

Gli operai del Comune hanno "messo in salvo" il mezzobusto di piazza Santa Barbara

95047.it Non c'è davvero pace neanche per il padre della lingua italiana: per quel Dante Alighieri al quale la città di Paternò volle rendere omaggio dedicandogli anche il mezzobusto in bronzo che si trova in piazza Santa Barbara. Ebbene, la curiosità (si fa per dire) è che i vandali di turno sono entrati in azione provando a scippare la statua per portarla via. Alla fine, evidentemente non sono riusciti nel loro intento e gli operai del Comune di Paternò, accortisi dell'accaduto hanno provveduto a togliere da lì il busto prima che da qui a breve venisse smontato e rubato.

E' tutta questione di civiltà: del voler per forza arrecare un danno. Non c'entrano i soldi, non c'entra la politica. E' la "testa" che deve cambiare una volta per tutte.