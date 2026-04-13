🔴 Svelato il mistero della scia nei cieli questa mattina: era un detrito spaziale

È stato finalmente chiarito il mistero della scia luminosa che questa mattina, intorno alle 05:43, ha attraversato i cieli sopra Paternò e gran parte della Sicilia, attirando l’attenzione di centinaia di cittadini.

Dopo ore di ipotesi e segnalazioni, arriva la conferma ufficiale: non si trattava di una meteora, ma di un detrito spaziale rientrato nell’atmosfera terrestre.

A renderlo noto sono gli esperti del progetto Prisma dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, la rete italiana che monitora meteore e fenomeni atmosferici

Secondo quanto comunicato dagli studiosi, dopo le verifiche effettuate:

“Possiamo affermare che non si è trattato di un bolide di origine naturale”

L’oggetto osservato nei cieli sarebbe infatti, con ogni probabilità, un detrito spaziale, identificato nei resti del razzo ZK-2 R/B, il cui rientro era stato previsto proprio per la giornata di oggi, 13 aprile.

A permettere agli esperti di distinguere il fenomeno da una normale meteora sono stati alcuni elementi fondamentali:

Velocità più bassa del normale : circa 8 km/s , inferiore rispetto ai meteoroidi che superano i 12 km/s

Durata prolungata : l’evento è stato visibile per oltre un minuto

Traiettoria e frammentazione: tipiche di un oggetto artificiale in fase di rientro

Caratteristiche che hanno escluso l’origine naturale e confermato quella artificiale.

Nonostante il fenomeno non sia stato agganciato automaticamente dai sistemi di rilevamento, gli esperti sono riusciti comunque a ottenere immagini grazie alle camere Prisma installate:

sull’isola di Stromboli

a Serra La Nave, sull’Etna

Proprio queste osservazioni hanno fornito elementi decisivi per l’identificazione.

La scia luminosa è stata segnalata non solo a Paternò, ma in numerose località:

in tutta la Sicilia

in diverse zone della Campania

Un fenomeno ampio e spettacolare, che ha generato stupore e anche un pizzico di preoccupazione tra chi lo ha osservato.

🔚 NESSUN PERICOLO

Gli esperti rassicurano: si tratta di eventi che, pur impressionanti, non rappresentano un pericolo per la popolazione.

Il rientro di detriti spaziali è infatti un fenomeno noto e monitorato, che nella maggior parte dei casi si conclude con la completa disintegrazione degli oggetti in atmosfera.