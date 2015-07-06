Non si ferma al posto di blocco: inseguito e fermato dai carabinieri

Protagonista della vicenda un 22enne paternese: era in sella ad una moto senza che avesse mai conseguito la patente

95047.it E' durato cinque chilometri l'inseguimento del motociclo Aprilia condotto dal 22enne S. P. (queste le iniziali del giovane), di Paternò, che poco prima non si era fermato all'alt imposto dei carabinieri della Stazione di Calatabiano. Il 22enne, bloccato in via Regia Trazzera, è risultato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.

Arrestato, in flagranza, dopo le formalità di rito, e su disposizione del magistrato di turno, è stato rimesso in libertà in attesa che venga giudicato oltre che per la resistenza a pubblico ufficiale anche per la guida senza patente.